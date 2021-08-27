Свыше 120 км набережных Москвы-реки планируют реконструировать и благоустроить

12:54
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В ближайшие годы в рамках программы развития прибрежных территорий планируется благоустроить и реконструировать свыше 120 километров набережных Москвы-реки. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в городе в настоящее время благоустроено почти 72 километра набережных.
Среди наиболее интересных и заметных проектов Бочкарев назвал Лужнецкую, Москворецкую, Овчинниковскую, Озерковскую, Крымскую набережные, а также набережную Марка Шагала.
"В ближайшие годы предстоит привести в порядок, реконструировать и благоустроить около 121 километра набережных Москвы-реки. Таким образом, в перспективе на всем протяжении Москвы-реки в границах города набережные станут комфортными зонами для прогулок и отдыха", – пояснил вице-мэр.
По словам Бочкарева, только в текущем году планируется завершить благоустройство набережных Тараса Шевченко, Бережковской, Софийской, Раушской, Садовнической, Космодамианской и ряда других.
Он добавил, что масштабные проекты благоустройства набережных финансируются как из городского бюджета, так и частными застройщиками.
Ранее сообщалось, что набережные Москвы приводят в порядок. В рамках благоустройства 32 из них уже обновили. На финишной прямой реконструкция острова Балчуг. На 4 набережных – Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской – уже уложили новый асфальт. Скоро там появятся не только комфортные зоны для прогулок, но и специальные места для селфи.
В столице благоустроили 32 набережные Москвы-реки
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