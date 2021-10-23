Собянин рассказал о благоустройстве столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве столице. На своей странице во "ВКонтакте" градоначальник отметил, что Москва продолжает развиваться несмотря на непростой период, с которым пришлось столкнуться в последние годы.

"Мы открываем новые станции #мосметро, дороги и развязки, запустили МЦК и МЦД", – отметил Собянин.

Он напомнил, что в настоящий момент в Москве формируется крупный дорожно-транспортный проект – система хордовых магистралей. Полным ходом в столице идет масштабная программа реновации. Рядом с новым жильем развивают инфраструктуру: строят больницы и школы, спортивные комплексы, благоустроенные парки, набережные и дворы.

"Мы стараемся сохранить набранные темпы строительства, и новые объекты в скором будущем появятся на карте Москвы", – подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что Москву признали лучшим туристическим городом в Европе. Российская столица победила в двух номинациях на европейском этапе конкурса World Travel Awards, опередив Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон и Лондон.

