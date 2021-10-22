Москву признали лучшим туристическим городом в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская столица победила в двух номинациях на европейском этапе конкурса World Travel Awards. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Туристический "Оскар" Москва получила в номинации "Лучшее туристическое направление в Европе. Город". В ней она, в частности, опередила Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон и Лондон. Приз в номинации "Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма" достался комитету по туризму города Москвы.

Еще в двух категориях победил Санкт-Петербург: город признали "Лучшим туристическим направлением для изучения исторического наследия", а его комитет по развитию туризма наградили за "Лучшую в Европе маркетинговую кампанию".

Российская авиакомпания "Аэрофлот" между тем опередила Air France, British Airways, Lufthansa, Turkish Airlines и других известных перевозчиков: ей была присуждена премия в номинации "Лучший европейский авиационный бренд".

Премия World Travel Awards вручается с 1993 года более чем в 80 номинациях. Ее получают лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности и так далее. До этого Москва уже дважды получала награды мирового этапа.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в первом полугодии 2021 года, с января по июль, Москву посетили 9,1 миллиона туристов. По его словам, туризм по-прежнему приносит значительные доходы в городской бюджет и дает работу тысячам жителей столицы.

