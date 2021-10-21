Туроператоры ожидают поток отказов на поездки в Москву из-за новых COVID-ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Туроператоры ожидают, что некоторые туристы могут отказаться от планов посетить Москву из-за новых ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Недоступность развлечений может негативно сказаться на желании туристов оставить поездку в Москву на ноябрьские праздники в силе. Возможны аннуляции", – приводится на сайте сообщение компании "Мультитур".
Такого же мнения придерживаются в компании "Мастерская путешествий". В АТОР добавили, что введенные ограничения также могут сказаться на приезде в Москву школьных групп. Гендиректор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин пояснил, что школьные группы не смогут посещать музеи из-за введения системы QR-кодов.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период приостанавливается работа всех предприятий и организаций на территории города, кроме тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и тех, которые не могут прекратить деятельность в соответствии с указом президента России.
При этом часть ограничений продолжит действовать и после 8 октября. Так, для пожилых москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте.
Выходные в Москве продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19
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