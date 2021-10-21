Москва продлит часть санитарных мер для борьбы с COVID-19 после 8 ноября

12:23
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице продлят часть санитарных мер для борьбы с коронавирусом после 8 ноября, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
В частности, для пожилых москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. В то же время блокировка соцкарт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо прошедших вакцинацию.
Кроме того, с 8 ноября в Москве вводятся QR-коды. Они потребуются для посещения театров и музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 также рекомендуется принять аналогичные решения. Сохраняется обязательное требование при посещение общественных мест – защитные маски.
Мэр установил нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября.
Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.
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