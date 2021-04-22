Интерактивный проект о благоустройстве Капотни номинирован на премию WebbyAwards

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интерактивный проект "Гигарамы" о благоустройстве района Капотня стал номинантом международной профессиональной интернет-премии WebbyAwards. Победителя в области веб-проектов определят при помощи оценок жюри и пользовательского голосования. Голосование проходит на сайте премии.
Проект рассказывает о благоустройстве Капотни при помощи программы "Мой район" и модернизации расположенного там Московского НПЗ. В интерактивном ролике, совмещающем съемку двух разных объектов МНПЗ и инфраструктуры района и предприятия, показана реновация городской среды и реконструкция завода.
В номинацию Best Use of Video or Moving Images также вошли еще четыре работы конкурсантов из Дании, Гонконга, США и Канады. За другие номинации одной из самых престижных в веб-индустрии премий поборются компании Netflix, HBO, Marvel, Google, Spotify и многие другие.
Ранее Москву номинировали на пять наград европейского этапа 28-й международной туристической премии World Travel Awards. Голосование уже стартовало – отдать голос за столицу можно на официальном сайте премии до 14 июля.
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