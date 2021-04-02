Москва номинирована на туристический "Оскар" вместе с ведущими городами Европы

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Москву номинировали на пять наград европейского этапа 28-й международной туристической премии World Travel Awards, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Голосование уже стартовало – отдать голос за столицу можно на официальном сайте премии до 14 июля.
Как рассказала заммэра города Наталья Сергунина, Москва одерживала победу в ключевой номинации World Travel Awards два года подряд – в 2019-м и 2020-м. В прошлом году столица завоевала звание лучшего города для путешествий и на европейском, и на общемировом этапе премии.
В этом году столицы представлена в номинациях:
Церемония награждения победителей европейского этапа премии пройдет в Уфе 15 сентября, а гранд-финал состоится в Москве в конце года.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2020 году Москву посетили порядка семи миллионов туристов. Мэр города сообщил, что только за июль столицу посетили 1,5 миллиона человек. При этом он отмечал, что специально для туристов город не строят. Основной приоритет развития – москвичи.
В октябре прошлого года в международном рейтинге The World‘s 100 Best Cities столица России заняла четвертое место. Москва опередила Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону и другие мегаполисы.
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