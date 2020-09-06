Порядка 1,5 млн туристов посетили столицу в июле – Собянин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Порядка 1,5 миллиона туристов посетили Москву в июле, сообщил мэр города Сергей Собянин. Заявление он сделал в эфире телеканала НТВ.

"Конечно, в этот период времени отменили все праздники, все фестивали, ничего не проводим. Даже День города – и то он так по-домашнему, очень аккуратно проводится. Но даже в этих условиях вот за прошедший июль у нас 1,5 миллиона туристов. Хотя ничего, все закрыто, никаких праздников нет, но чтобы приехать в этот город, пожить, погулять – это уже, видимо, стало таким брендом», - сказал Сергей Собянин.

При этом он отметил, что специально для туристов город не строят. Основной приоритет развития – москвичи.

"Какой парадокс: чем мы лучше обустраиваем город для москвичей, тем более он привлекателен для просто людей, которые приехали сюда погулять, посмотреть на город, провести экскурсии. Это огромное притяжение. Оно, в свою очередь, дает экономике города большие плюсы, большой толчок", – отметил Собянин.

Ранее он призвал граждан быть более оптимистичными, фильтровать поток слухов о коронавирусе и жить реальной жизнью. Он также выразил надежду, что предстоящий сезон 2020–2021 годов Москва пройдет без новых ограничений.

