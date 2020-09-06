Собянин оценил системы безопасности Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благодаря системам безопасности, установленным в Москве, преступники в ближайшем будущем перестанут орудовать в столице, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ.

"Безопасность города, за что нас тоже критикуют сегодня по поводу распознавания лиц. Вот видеокамеры стоят, и они распознают десятки преступников, которые находятся в розыске. И в недалеком будущем они будут обходить вообще Москву по периметру", – высказался Собянин.

Градоначальник отметил, что в настоящее время видеокамерами оснащены подъезды домов, вестибюли и станции метро, автобусы и многие общественные места, поэтому преступникам нигде не спрятаться.

Ранее сообщалось, что в московском метрополитене тестируют систему сканирования лица для оплаты проезда. Первый этап испытаний планируется завершить к 1 октября 2020 года.

С 1 сентября на всех станциях метрополитена уже введена в работу система видеонаблюдения. Также сформирован и подписан регламент по взаимодействию правоохранительных органов и службы безопасности метро.

