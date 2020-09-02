Систему сканирования лица для оплаты проезда тестируют в столичном метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Московском метрополитене тестируют систему сканирования лица для оплаты проезда. Первый этап испытаний планируется завершить к 1 октября 2020 года, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Отмечается, что с 1 сентября на всех станциях метрополитена введена в работу система видеонаблюдения. Также сформирован и подписан регламент по взаимодействию правоохранительных органов и службы безопасности метро.

"В ближайшее время система будет активно развиваться в части сервисов для пассажиров. В частности, ввода системы FacePay – с помощью нее можно будет по скану лица оплачивать проезд. Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнерами. Планируем завершить один из этапов испытаний к 1 октября и сразу расскажем о промежуточных итогах", – сказано в сообщении.

В департаменте пояснили, что видеонаблюдение поспособствует определению загруженности поездов.

"Информация будет поступать в городские мобильные приложения, чтобы пассажиры могли выбирать наиболее свободные вагоны, – особенно это актуально после пандемии", – добавили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Черкизово проводились испытания технологии движения электропоездов "Ласточка" в автоматическом режиме. Отрабатывались нештатные ситуации, такие как возникновение препятствий на путях перед поездом.

