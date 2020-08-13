В Казанском метрополитене могут запустить беспилотные поезда

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Правительство Татарстана рассмотрит возможность запуска в Казанском метрополитене беспилотных поездов. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, говорится на его официальном сайте.

Прошла встреча Минниханова с участием президента "Трансмашхолдинг" Андреем Бокаревым. На ней обсудили вопросы модернизации подвижного состава подземки столицы Татарстана, а также возможности запуска беспилотного движения.

"Это привлекательная идея. Автоматизация процессов обеспечивает более надежную работу. Можно объединить наши усилия по разработке и внедрению беспилотного движения", – подчеркнул Минниханов.

Так, президент Татарстана отдал распоряжение по созданию рабочей группы, занимающейся данным вопросом, его проработкой.

В рамках встречи отмечалось, что "Трансмашхолдинг" сотрудничает с Казанским метрополитеном с 2011 года. Метро в Казани открыли в 2005 году, оно насчитывает 11 станций, одну линию.

Ранее в Дептрансе рассказали о тестировании беспилотных автомобилей. Однако для того, чтобы полноценно использовать беспилотные технологии, требуются изменения в законодательстве.