Собянин призвал фильтровать поток слухов о COVID-19 и жить реальной жизнью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Надо фильтровать поток слухов о коронавирусе и жить реальной жизнью, заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ.

"Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее – и жить реальной жизнью", – сказал мэр, отвечая на вопрос о том, что москвичей пугают следующим карантином из-за COVID-19.

Он подчеркнул, что если возникнет какая-то критическая ситуация, то власти сразу на нее отреагируют. Собянин призвал граждан быть более оптимистичными.

Он также выразил надежду, что предстоящий сезон 2020–2021 годов Москва пройдет без новых ограничений.

"Коронавирус еще есть, он распространяется. Мы каждый день госпитализируем около 400 больных, боремся за их жизнь, здоровье, борьба продолжается. Но надеюсь, это даст нам возможность пройти осенне-зимний период без каких-то радикальных решений", – сказал мэр.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 620 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самое низкое число случаев COVID-19 за две недели.

Среднесуточный темп прироста новых пациентов за две календарные недели составляет 0,25%. Отмечается, что показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

За последние сутки в России выявили 5 195 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. При этом 1 156 случаев не имели клинических проявлений.

Количество летальных случаев за последние сутки составило 61. Из них 13 пришлось на Москву. Всего за весь период пандемии по России умерли 17 820 человек.

Преодолело болезнь за 24 часа 2 823 человека. 963 пациента вылечили специалисты в Москве. Всего в РФ победило инфекцию 840 949 человек.

Таким образом, в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 025 505 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Чукотском автономном округе (0%), Москве и Московский области – по 0,2%, а также в республике Тыва, Камчатском крае, Калужской, Смоленской, Курской, Тульской областях и Чеченской республике – 0,3%.