Еще 963 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 963 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, число выздоровевших в столице продолжает увеличиваться. Общее число победивших инфекцию пациентов превысило 221 тысячу.

Ракова напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

По данным на 5 сентября, за сутки в России зафиксировали 5 205 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 671 пациента обнаружили в Москве.

В столице число новых случаев коронавируса составляет 5,29 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится во второй десятке среди субъектов России.

С начала пандемии в России провели более 38,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране протестировали 333 тысячи человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 209 155 человек.