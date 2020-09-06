Еще 963 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще 963 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
По ее словам, число выздоровевших в столице продолжает увеличиваться. Общее число победивших инфекцию пациентов превысило 221 тысячу.
Ракова напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
По данным на 5 сентября, за сутки в России зафиксировали 5 205 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 671 пациента обнаружили в Москве.
В столице число новых случаев коронавируса составляет 5,29 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится во второй десятке среди субъектов России.
С начала пандемии в России провели более 38,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране протестировали 333 тысячи человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 209 155 человек.
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