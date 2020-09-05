Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,29 на 100 тысяч человек.

По данным Росстата, по этому показателю город находится во второй десятке среди субъектов России.

Столица также входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в столице составляет 0,3 процента.

За последние сутки в России подтвердили 5 205 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Было установлено 1 249 (24%) случаев, которые не обладали клиническими проявлениями.

В Москве специалисты выявили 671 новый случай, в Санкт-Петербурге – 195, в Московской области – 168, в Нижегородской области – 154, в Ростовской области – 144.

При этом еще 1 312 пациентов после лечения от коронавируса вылечились в Москве. Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса в столице, достигло 220 407 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 26,1 миллиона случаев заражения, свыше 865 тысяч человек скончались.

В России выявлено 1 020 310 случаев COVID-19, вылечились 838 126 человек, скончались 17 759.