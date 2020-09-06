Более 38,4 млн тестов на COVID-19 провели в России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

С начала пандемии в России провели более 38,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За последние сутки в стране протестировали 333 тысячи человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 209 155 человек.

По данным на 5 сентября, за сутки в России зафиксировали 5 205 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 671 пациента обнаружили в Москве.

В столице число новых случаев коронавируса составляет 5,29 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится во второй десятке среди субъектов России.

При этом еще 1 312 пациентов после лечения от коронавируса вылечились в Москве. Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса в столице, достигло 220 407 человек.