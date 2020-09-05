В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,25%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в столице подтвержден 671 новый случай заражения COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Отмечается, что среднесуточный темп прироста заболеваний составляет 0,25 процента за две календарные недели. Такие показатели, согласно критериям Роспотребнадзора, говорят о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.
По сравнению с началом августа средние показатели новых случаев в сентябре на 3,1 процента меньше.
При этом на людей в возрасте от 18 до 45 лет приходится 42,6 процента новых случаев заражения. Еще 29,5 процента людей заболевают в возрасте от 46 до 65 лет, 12,2 процента – от 66 до 79 лет. Люди старше 80 лет заражаются в 6 процентах случаев, а дети – в 9,7.
При этом под медицинским наблюдением находятся все заболевшие, а также близко контактировавшие с ними.
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,29 на 100 тысяч человек. Столица также входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в столице составляет 0,3 процента.
Всего в мире зафиксировано более 26,1 миллиона случаев заражения, свыше 865 тысяч человек скончались.
В России выявлено 1 020 310 случаев COVID-19, вылечились 838 126 человек, скончались 17 759.
Еще 1 312 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: