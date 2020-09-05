В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,25%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в столице подтвержден 671 новый случай заражения COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что среднесуточный темп прироста заболеваний составляет 0,25 процента за две календарные недели. Такие показатели, согласно критериям Роспотребнадзора, говорят о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

По сравнению с началом августа средние показатели новых случаев в сентябре на 3,1 процента меньше.

При этом на людей в возрасте от 18 до 45 лет приходится 42,6 процента новых случаев заражения. Еще 29,5 процента людей заболевают в возрасте от 46 до 65 лет, 12,2 процента – от 66 до 79 лет. Люди старше 80 лет заражаются в 6 процентах случаев, а дети – в 9,7.

При этом под медицинским наблюдением находятся все заболевшие, а также близко контактировавшие с ними.

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,29 на 100 тысяч человек. Столица также входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в столице составляет 0,3 процента.

Всего в мире зафиксировано более 26,1 миллиона случаев заражения, свыше 865 тысяч человек скончались.

В России выявлено 1 020 310 случаев COVID-19, вылечились 838 126 человек, скончались 17 759.

