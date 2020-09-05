Путин назвал работу московских властей во время пандемии эффективной

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

На торжественном мероприятии, посвященном празднованию 873–летию Москвы, Владимир Путин оценил работу городских служб столицы как эффективную.

"Все службы действовали грамотно, быстро, слаженно и в целом эффективно", – сказал президент РФ.

Он также подчеркнул, что за довольно короткий срок городу удалось подготовить все необходимые ресурсы для борьбы с коронавирусом и его профилактики, а также для обеспечения жизнеспособности столицы и безопасности москвичей.

Владимир Путин поздравил москвичей с праздником и подчеркнул, что город является неотъемлемой частью истории России.

При этом он выразил надежду, что москвичи с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации в столице, в частности, что День города проходит с ограничениями из-за пандемии.

