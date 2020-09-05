Путин поздравил москвичей с Днем города

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города. Глава государства отметил, что москвичи с пониманием относятся к сложившейся ситуации в столице, в частности, что День города проходит с ограничениями из-за пандемии.

При этом президент также выделил работу городских служб Москвы во время пандемии. Он назвал ее слаженной и эффективной.

"Хотя это было сложно, столица достойно прошла сложное время", – сказал Владимир Путин.

Ранее президент заявил, что столичные власти предприняли очень энергичные шаги по борьбе с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что Москва первой в стране столкнулась с COVID-19, что понятно, поскольку здесь самая большая концентрация людей.