В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили в Оперштабе.

Общая численность умерших в результате осложнения в связи с коронавирусом в Москве составила 4 891 человек.

За последние сутки в России зафиксировали 5 205 новых случаев коронавирусной инфекции. И них 671 заболевшего обнаружили в Москве.

В столице число новых случаев коронавируса составляет 5,29 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится во второй десятке среди субъектов России.

При этом еще 1 312 пациентов после лечения от коронавируса вылечились в Москве. Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса в столице, достигло 220 407 человек.