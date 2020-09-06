Самое низкое число случаев COVID-19 за 2 недели зарегистрировали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве за последние сутки зарегистрировали 620 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самое низкое число случаев COVID-19 за две недели, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Среднесуточный темп прироста новых пациентов за две календарные недели составляет 0,25%. Отмечается, что показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Как подчеркнули в штабе, несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в городе остается на низком уровне.

41,3% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, 10,3% – от 66 до 79 лет, 5,7% – старше 80 лет и еще 12,2% – дети.

За последние сутки в России выявили 5 195 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. При этом 1 156 случаев не имели клинических проявлений.

Количество летальных случаев за последние сутки составило 61. Из них 13 пришлось на Москву. Всего за весь период пандемии по России умерли 17 820 человек.

Преодолело болезнь за 24 часа 2 823 человека. 963 пациента вылечили специалисты в Москве. Всего в РФ победило инфекцию 840 949 человек.

Таким образом, в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 025 505 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Чукотском автономном округе (0%), Москве и Московский области – по 0,2%, а также в республике Тыва, Камчатском крае, Калужской, Смоленской, Курской, Тульской областях и Чеченской республике – 0,3%.