В России зафиксировали 5 195 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России выявили 5 195 новых случаев заражения COVID-19 в 84 регионах, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

При этом 1 156 случаев (22,2%) не обладали клиническими проявлениями.

На Москву пришлось 620 случаев, на Санкт-Петербург – 192. В Московской области специалисты обнаружили 167 новых случаев COVID-19, в Ростовской области – 155, в Нижегородской и Свердловской областях – 153 и 128 соответственно.

Наименьшее количество заболевших зафиксировано в Камчатском крае – 13 случаев, в Чеченской республике – 7, Еврейской АО – 7 и Ненецком автономной округе – 2.

Количество летальных случаев за последние сутки составило 61. Из них 13 пришлось на Москву. Всего за весь период пандемии по России умерло 17 820 человек.

Преодолело болезнь за 24 часа 2 823 человека. 963 пациента вылечили специалисты в Москве. Всего в РФ победило инфекцию 840 949 человек.

Таким образом, в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 025 505 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста заболевших зафиксированы в Чукотском автономном округе (0 процентов), Москве и Московский области – по 0,2 процента, а также в республике Тыва, Камчатском крае, Калужской, Смоленской, Курской, Тульской областях и Чеченской республике – 0,3 процента.