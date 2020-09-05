Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Второй волны коронавируса в России нет, сейчас в регионах страны продолжается первая. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", – объяснил градоначальник.

По словам Собянина, ряд субъектов федерации – среди которых и Москва – уже прошли пик пандемии. При этом в отдельных областях ситуация все еще может оставаться затрудненной.

"Она [пандемия] не исчезла, но максимальные значения ушли, другие регионы - только подступились, третьи регионы находятся прямо в эпицентре этой ситуации", – пояснил мэр.

Он также отметил, что бороться с инфекцией нужно с учетом индивидуальных особенностей каждой территории. Важность соответствующего подхода также ранее подчеркнул президент России Владимир Путин.

За последние сутки в России подтвердили 5 205 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего в стране выявлено 1 020 310 случаев COVID-19, вылечились 838 126 человек, скончались 17 759.

