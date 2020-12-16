Собянин рассказал, сколько туристов посетили Москву в 2020 году

12:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин рассказал, что в 2020 году Москву посетили порядка семи миллионов туристов. Об этом он сообщил во время выступления с ежегодным отчетом в Мосгордуме.
"Хотя туристический поток сильно сократился, в 2020 году Москву посетили порядка семи миллионов гостей. Наш город остается популярным направлением для путешествий", – сказал Собянин.
Ранее мэр города сообщил, что только за июль столицу посетили 1,5 миллиона человек. При этом он отмечал, что специально для туристов город не строят. Основной приоритет развития – москвичи.
В ноябре Москва получила главную премию World Travel Awards в номинации "Лучшее туристическое направление" в категории "Город". Собянин отметил, что в этом году были амбициозные планы по развитию туристической отрасли и их обязательно реализуют, как только это станет возможно.
В октябре в международном рейтинге The World‘s 100 Best Cities столица России заняла четвертое место. Москва опередила Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону и другие мегаполисы.
Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что программа мэра "Мой район" позволила задать стандарт качества городской среды, который предполагает, что современные общественные пространства и инфраструктура должны быть в каждом районе столицы.
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