Фото: vk.com/mossobyanin

Москва получила главную премию World Travel Awards в номинации "Лучшее туристическое направление" в категории "Город", сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Наш любимый город – по праву туристическая столица мира. Очень приятно, что за Москву голосовали не только эксперты, но и туристы", – написал мэр.

Он отметил, что в этом году были амбициозные планы по развитию туристической отрасли и их обязательно реализуют, как только это станет возможно.

"Уверен, когда откроются границы, мы будем снова приятно удивлять гостей. Будет новый подъем отрасли – все соскучились по путешествиям и хорошим впечатлениям", – подчеркнул Собянин.

На объявление победителей гранд-финала в Москву должны были съехаться гости со всего мира, но из-за пандемии коронавируса церемония прошла в онлайн-формате, отметил мэр.

Градоначальник поздравил москвичей с успехом и поблагодарил всех, кто работает в сфере гостеприимства.