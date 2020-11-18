Финал премии World Travel Awards пройдет в онлайн-формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Финал главной туристической премии World Travel Awards впервые пройдет в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра Наталья Сергунина уточнила, что церемония состоится 27 ноября в режиме онлайн. Вести ее будут актеры Ингеборга Дапкунайте и Юрий Колокольников.
Сергунина напомнила, что в прошлом году Москва одержала победу в номинации "Лучшее туристическое направление. Город". Тем самым столица опередила Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сидней, Лиссабон и другие города.
В этом году столица представлена в семи номинациях, в частности "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее культурное направление. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма" и "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия".
"Второй год подряд Москва становится претендентом на премию World Travel Awards в ключевых номинациях. Кроме того, наш город входит в топ-5 в рейтинге 100 лучших мегаполисов мира, в котором тоже учитывается туристическая привлекательность", – подчеркнула Сергунина.
По ее словам, такие оценки международных экспертов, представителей туротрасли и самих путешественников только стимулируют город развиваться дальше и повышать свою конкурентоспособность.
Ранее презентацию туристического потенциала столицы высоко оценили на специализированной выставке IBTM World в Барселоне. Стенд, на котором было представлено 15 компаний из сферы делового туризма и организации мероприятий, был организован усилиями столичного комитета по туризму.
Москва выиграла в двух номинациях европейского этапа World Travel Awards
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