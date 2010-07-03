Презентацию туристического потенциала Москвы оценили на выставке в Барселоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Презентацию туристического потенциала столицы высоко оценили на специализированной выставке IBTM World в Барселоне. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Стенд, на котором было представлено 15 компаний из сферы делового туризма и организации мероприятий, был организован усилиями столичного Комитета по туризму. Предприниматели получили возможность пообщаться напрямую с потенциальными клиентами и договориться о сотрудничестве.

Жюри наградило стенд от Москвы призом за лучшую презентацию туристического потенциала. Делегация из столицы России представила достопримечательности и возможности города, а также предложила гостям стенда совершить виртуальный полет над городом и увидеть знаменитые картины из Третьяковской галереи.

"Награда, которую мы получили на туристической выставке в Испании, стала шестой в 2019 году. Это еще раз подчеркивает правильность выбранного формата и концепции представления туристических возможностей Москвы на международной арене", – заявила заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Татьяна Шаршавицкая.

Ранее туристический потенциал столицы РФ оценили в Сеуле, Пекине, Гонконге и Лондоне.

В ноябре Мостуризм запустил проект "Твоя Москва" с новыми прогулочными маршрутами. Информационная программа направлена на помощь иностранным гостям и путешественникам из российских регионов.

