Мостуризм запустил проект "Твоя Москва" с новыми прогулочными маршрутами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мостуризм запустил новый информационный проект "Твоя Москва" с прогулочными маршрутами и информацией о событиях в городе. Как сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы, целью проекта является помощь путешественникам из российских регионов исследовать столицу.

"Он интересен и москвичам, которые смогут открыть для себя мегаполис с необычной стороны и получить уникальный опыт исследования города. Спецпроект "Твоя Москва" создан для привлечения туристов из других городов России, но его материалы будут интересны и жителям столицы. Он расскажет об актуальных событиях и новых нетривиальных городских маршрутах", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Отмечается, что проект запустили комитет по туризму Москвы совместно с автономной некоммерческой организацией "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства" и Rambler Group. Над проектом также работали московские и региональные дизайнеры, журналисты, известные фотографы и блогеры.

В пресс-службе добавили, что одним из интересных форматов стала серия городских моноподкастов. Героем первого выпуска стал музыкант Андрей Лысиков (Дельфин). Он гуляет по городу и в художественном стиле рассказывает о самых разных местах.

Также интересный маршрут можно выбрать на портале "Узнай Москву". В начале ноября там появился маршрут, посвященный Смутному времени. Все желающие смогут узнать истории дома Орлова-Денисова на Большой Лубянке, церквей Казанской Иконы Божией Матери на Никольской улице, Пророка Ильи на Новгородском подворье и Илии Пророка Обыденного, памятника Минину и Пожарскому. Маршрут также пройдет через Кремль, Боровицкую площадь и улицу Волхонку.

Ранее на портале появился маршрут по любимым местам актрисы Полины Кутеповой. За два часа можно узнать, где артистка провела свое детство, какие особняки особенно запомнились ей своей историей и какую мечту ей так и не удалось осуществить.

Приложение "Узнай Москву" – интерактивный гид по столичным достопримечательностям. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,8 тысячи зданий и сооружений, 643 памятников, 318 музеев, 192 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 98 тематических прогулочных маршрутах.

