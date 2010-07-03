Маршрут по любимым местам Полины Кутеповой появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-маршрут по любимым местам актрисы Полины Кутеповой появился на портале "Узнай Москву", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За два часа можно узнать, где артистка провела свое детство, какие особняки особенно запомнились ей своей историей и какую мечту ей так и не удалось осуществить.

Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий Сергей Шакрыл рассказал, что этот маршрут продолжает серию прогулок с известными деятелями театра и кино, посвященную Году театра в России.

Прогулка начнется у станции метро "Университет". Недалеко от нее, на Воробьевых горах, расположен Дворец пионеров, который Кутепова вместе с сестрой Ксенией посещали почти каждый день.

Затем маршрут приводит к зданию Российского института театрального искусства (ГИТИС) в Нижнем Кисловском переулке, а потом – к особняку, в котором раньше было посольство Японии. Также актриса рассказывает о здании гимназии Поливанова на Пречистенке, где Петр Фоменко репетировал спектакль "Таня-Таня".

Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный 83-летию со дня основания киностудии "Союзмультфильм". Он получил название "Москва в мультфильмах. От Пушкинской площади до Лубянки".

Также на портале "Узнай Москву" появились виртуальные экскурсии по историческим зданиям столицы. В обновленной версии сайта доступны шесть туров. Пользователи могут осмотреть интерьеры Петровского путевого дворца, особняка Смирнова на Тверском бульваре, Ново-Екатерининской больницы, Дома Пашкова на Воздвиженке, гостиниц "Метрополь" и "Ленинградская" в одной из сталинских высоток.

Приложение "Узнай Москву" – интерактивный гид по столичным достопримечательностям. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,8 тысячи зданий и сооружений, 616 памятников, 308 музеев, 175 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 90 тематических прогулочных маршрутах.

