Посвященный Смутному времени маршрут появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Маршрут, посвященный Смутному времени, появился на портале "Узнай Москву". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Новый маршрут специалисты разработали к Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Описание маршрута доступно на портале "Узнай Москву" во вкладе "Москва в Смутное время", который находится в разделе "Маршруты".
Маршрут протяженностью шесть километров предполагает пять пунктов, обозначенных на интерактивной карте. Каждая точка рассказывает о месте, связанном со Смутным временем. Прогулка по историческим местам займет чуть больше часа.
Горожане смогут узнать истории дома Орлова-Денисова на Большой Лубянке, церквей Казанской Иконы Божией Матери на Никольской улице, Пророка Ильи на Новгородском подворье и Илии Пророка Обыденного, памятника Минину и Пожарскому. Маршрут также пройдет через Кремль, Боровицкую площадь и улицу Волхонку.
Ранее на портале появился маршрут по любимым местам актрисы Полины Кутеповой. За два часа можно узнать, где артистка провела свое детство, какие особняки особенно запомнились ей своей историей и какую мечту ей так и не удалось осуществить
Приложение "Узнай Москву" – интерактивный гид по столичным достопримечательностям. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,8 тысячи зданий и сооружений, 643 памятников, 318 музеев, 192 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 98 тематических прогулочных маршрутах.
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