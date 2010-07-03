В ногу со временем. Как изменились общественные пространства столицы

Парков и общественных пространств в Москве становится все больше, не забывают и о реконструкции тех, что прочно вошли в историю города. За последние годы они стали современнее и удобнее: здесь можно не только прогуляться с детьми, но и сходить на концерт, устроить пикник, прокатиться на аттракционах или почитать книгу – учтены интересы всех. Рассказываем, как изменились общественные пространства столицы за последнее время.



Парк "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы, depositphotos/OlezzoSimona; портал мэра и правительства Москвы, depositphotos/scaliger; портал мэра и правительства Москвы

Парк "Зарядье" открыли в 2017 году на месте, которое долго пустовало после сноса гостиницы "Россия". Само место уникально тем, что обустроено не только для отдыха, но еще является образовательно-культурным пространством: здесь расположен медиацентр, "Ледяная пещера", "Заповедное посольство" и одноименный концертный зал.

Кроме того, на территории парка высажены различные деревья и кустарники, которые передают разнообразие всех климатических зон страны. Особая гордость современного пространства – парящий мост, который без опор вытянут на 70 метров вперед. С него открывается отличный вид на примечательные высотки Москвы.



ВДНХ

Фото: РИА Новости/Юрий Артамонов, Москва 24/Антон Великжанин; ТАСС/Юрий Машков, портал мэра и правительства Москвы; ТАСС/Владимир Астапкович, портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Парк Горького

Масштабная реконструкция ВДНХ началась еще в 2014 году и продолжается до сих пор. За это время удалось вернуть в первозданный вид жемчужины выставки, среди которых фонтаны Центральной аллеи: "Золотой колос", "Дружба народов", "Каменный цветок". Вторую жизнь получили и павильоны. В них открылись новые выставки, музеи и общественные пространства. Здесь же заработал образовательный комплекс "Техноград" – уникальное пространство, где можно освоить более 40 различных специальностей.

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов, портал мэра и правительства Москвы; ТАСС/Зураб Джавахадзе, ТАСС/Игорь Кубединов

Воробьевы горы

Первый советский парк – Парк Горького – и с течением времени не теряет статуса одного из самых популярных общественных пространств Москвы. Его масштабная реконструкция началась в 2011 году. За это время парку не только вернули исторический облик, но и сделали бесплатным вход, оборудовали велодорожки, убрали старые аттракционы, предоставили возможность пользоваться бесплатным Wi-Fi. Ежедневно здесь можно поучаствовать в открытых уроках, мастер-классах или лекциях, посмотреть концерты или же стать участником флешмобов и спортивных соревнований.

Фото: depositphotos/scaliger, Москва 24/Евгения Смолянская, Москва 24/Никита Симонов, Москва 24/Игорь Иванко

В 2018 году в столице появился новый воздушный вид транспорта – канатная дорога, которая связала смотровую площадку на Воробьевых горах со стадионом "Лужники". Ее длина составляет 720 метров. Уникальность заключается в том, что, кроме спортивного назначения, канатка выполняет туристическую и транспортную функции. Всего по маршруту курсируют 33 современные стеклянные кабины вместимостью до восьми человек.

Вместе с тем идет реконструкция спорткомплекса "Воробьевы горы", которую планируют завершить в 2021 году. Здесь обустроят три горнолыжные трассы, сноуборд и экстрим-парки, санную трассу, роллердром, веревочный парк.



"Лужники"

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе, Фото: портал мэра и правительства Москвы, Агентство "Москва"

Уже несколько лет идут работы по преображению спортивного кластера "Лужники": реконструкция главного стадиона, который стал удобнее не только для футболистов, но и для болельщиков, благоустройство территории вокруг, строительство новых объектов. В частности, на территории комплекса открылся самый крупный специализированный центр гимнастики в мире – Дворец художественной гимнастики. Обновленный вид приобрел Дворец водных видов спорта, его главным центром притяжения стал аквапарк.

Также в спортивном кластере появилась подвесная канатная дорога Zipline, по которой люди спускаются на блок-ролике под тяжестью собственного веса. На территории "Лужников" отреставрировали фонтаны, высадили деревья, разбили цветники, появились беговые, велосипедные и роликовые дорожки, а также небольшие турниковые комплексы.