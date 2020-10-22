Аналитики выяснили, туристы из каких городов приезжали в Москву летом

17:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Аналитики компании МТС подсчитали число людей, приезжавших в Москву с туристическими целями, и выявили основные особенности использования ими мобильного интернета. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
По данным оператора, в период с июня по сентябрь 2020 года в столице зарегистрировали более 4,5 миллиона гостевых абонентов, причем 96% прибыли из других регионов Российской Федерации. В целом Москву посетили на 26% меньше туристов, чем годом ранее.
Чаще всего в московской сети МТС регистрировали абонентов из Санкт-Петербурга, Краснодара, Калуги, Рязани и Нижнего Новгорода. Из зарубежных гостей в летний период в столице преимущественно останавливались путешественники из Армении и Китая.
Туристы активнее всего пользовались мессенджерами – на них приходятся 90% мобильного трафика. В топ-3 также входят социальные сети и сервисы потокового видео – 75 и 45%. В целом мобильный трафик в Москве за этот период вырос на 30% по сравнению с прошлогодним отпускным сезоном и составил 305 петабайт.
Помимо мобильного интернета, абоненты-туристы активно пользуются другими услугами оператора. В частности, с июня по сентябрь приезжие совершили 89 миллионов звонков и отправили 8,6 миллиона СМС.
Согласно исследованию, которое представили ведущие мобильные операторы в начале октября, в Москве зарегистрирован отток абонентов. Все чаще обращения к Сети регистрируются в спальных районах столицы и за ее пределами, в Подмосковье.
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