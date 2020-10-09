Операторы связи рассказали об оттоке абонентов из Москвы

17:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Крупнейшие российские сотовые операторы фиксируют сдвиг трафика из центра Москвы в спальные районы и области. Помимо этого, снижается количество абонентов в метро, передает РИА Новости.
"С 5 по 9 октября клиенты в центре Москвы скачали на 5% гигабайтов меньше, чем неделей ранее. При этом самой качающей оказалась северная часть Московского региона", – рассказали в пресс-службе столичного оператора Tele2.
В компании отметили, что значительный рост спроса был зафиксирован в Химках, Королеве и Мытищах. В среднем интернетом стали пользоваться чаще на 20%.
Что касается трафика в Московском метрополитене, то наибольший спад интернет-активности отмечается на Сокольнической линии. За прошедшую неделю трафик на этом направлении уменьшился на 14%.
В компании МТС подтвердили тенденцию на снижение пользовательской активности в Москве, которая сопровождается ростом мобильного интернет-трафика в Подмосковье.
"Объем мобильного трафика передачи данных в московском метро снизился на 4%, объем голосового трафика снизился на 12%", – рассказали в пресс-службе оператора.
Представители сети "Билайн", в свою очередь, рассказали о значительном росте трафика в московском метро. В компании это объяснили тем, что в подземке прокладывается сеть оператора. В Москве и области существенных изменений специалисты не зафиксировали.
В Москве с 5 октября не менее 30% работников столичных организаций переводят на дистанционную работу. С 12 октября за несоблюдение требований городских властей о переводе сотрудников и предоставлении соответствующей отчетности работодателям грозит штраф.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: