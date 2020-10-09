Операторы связи рассказали об оттоке абонентов из Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Крупнейшие российские сотовые операторы фиксируют сдвиг трафика из центра Москвы в спальные районы и области. Помимо этого, снижается количество абонентов в метро, передает РИА Новости.

"С 5 по 9 октября клиенты в центре Москвы скачали на 5% гигабайтов меньше, чем неделей ранее. При этом самой качающей оказалась северная часть Московского региона", – рассказали в пресс-службе столичного оператора Tele2.

В компании отметили, что значительный рост спроса был зафиксирован в Химках, Королеве и Мытищах. В среднем интернетом стали пользоваться чаще на 20%.

Что касается трафика в Московском метрополитене, то наибольший спад интернет-активности отмечается на Сокольнической линии. За прошедшую неделю трафик на этом направлении уменьшился на 14%.

В компании МТС подтвердили тенденцию на снижение пользовательской активности в Москве, которая сопровождается ростом мобильного интернет-трафика в Подмосковье.

"Объем мобильного трафика передачи данных в московском метро снизился на 4%, объем голосового трафика снизился на 12%", – рассказали в пресс-службе оператора.

Представители сети "Билайн", в свою очередь, рассказали о значительном росте трафика в московском метро. В компании это объяснили тем, что в подземке прокладывается сеть оператора. В Москве и области существенных изменений специалисты не зафиксировали.

В Москве с 5 октября не менее 30% работников столичных организаций переводят на дистанционную работу. С 12 октября за несоблюдение требований городских властей о переводе сотрудников и предоставлении соответствующей отчетности работодателям грозит штраф.

