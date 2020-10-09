Сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленке запустили в столице

09:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сервис информирования о численности сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы, запустили на портале mos.ru. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Форма для этих целей размещена в каталоге услуг для бизнеса, в разделе "Предоставление информации об установлении численности работников".
В ней необходимо указать наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и другие сведения, а также непосредственно данные по сотрудникам. Сделать это можно через аккаунты юридического лица и индивидуального предпринимателя.
"Заполненную форму можно загрузить уже с сегодняшнего дня. Для этого на портале mos.ru заработал специальный сервис. С его помощью работодатели могут не только предоставить необходимую информацию, но и проверить, корректно ли загрузились сведения", – подчеркнули в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
На удаленку с 5 октября переводят не менее 30% работников столичных организаций. С 12 октября за несоблюдение требований городских властей о переводе сотрудников и предоставлении соответствующей отчетности работодателям грозит штраф.
Оперштаб ответил на вопросы о соблюдении указа по переводу на удаленку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: