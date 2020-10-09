Сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленке запустили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис информирования о численности сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы, запустили на портале mos.ru. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Форма для этих целей размещена в каталоге услуг для бизнеса, в разделе "Предоставление информации об установлении численности работников".

В ней необходимо указать наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и другие сведения, а также непосредственно данные по сотрудникам. Сделать это можно через аккаунты юридического лица и индивидуального предпринимателя.

"Заполненную форму можно загрузить уже с сегодняшнего дня. Для этого на портале mos.ru заработал специальный сервис. С его помощью работодатели могут не только предоставить необходимую информацию, но и проверить, корректно ли загрузились сведения", – подчеркнули в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

На удаленку с 5 октября переводят не менее 30% работников столичных организаций. С 12 октября за несоблюдение требований городских властей о переводе сотрудников и предоставлении соответствующей отчетности работодателям грозит штраф.

