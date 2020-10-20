Провайдеры ожидают рост тарифов на интернет и телевидение на 10–20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Топ-менеджеры провайдеров предупредили о росте цен на интернет и телевидение, сообщают "Ведомости".
Аналитическое агентство Telecom Daily провело опрос среди них. Большинство его участников отметило, что в следующем году цены на услуги операторов фиксированной связи могут вырасти на 10-15%.
74% респондентов считают, что тарифы вырастут больше прогнозируемого уровня инфляции. 10% топ-менеджеров компаний связи и вовсе убеждены, что стоимость возрастет на 20%.
Среди причин роста цен большинство опрошенных выделяют общие негативные тенденции в экономике, связанные с пандемией коронавируса. 56% респондентов также выделили слабые позиции рубля в международной валютной системе.
30% топ-менеджеров также указали на проекты властей, требующих от операторов дополнительных вложений. Они отметили "закон Яровой", в рамках которого операторы обязаны хранить переговоры и электронные переписки абонентов. Также выделяется проект "Доступный интернет", который вынуждает операторов обеспечить бесплатный доступ к ряду ресурсов.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков подчеркнул, что цены на интернет начали расти с 2018 года. Он отметил, что раньше увеличение стоимости сдерживалось конкуренцией между провайдерами.
Кусков сообщил, что иногда повышение тарифов идет косвенным путем. Он привел в пример случаи, когда пользователя переводят на более "современный" тариф, а старые выходят из ассортимента.
В то же время, несмотря на тенденцию к росту цен, бывают периоды их снижения, заявил Кусков. В частности, по его словам, они приходятся на проведение промоакций, хотя через какое-то время пользователю все равно приходится платить по рыночной цене.
Согласно данным Telecom Daily, в 2018 году абонент в среднем платил за интернет 350 рублей в месяц. В 2019 году средняя стоимость поднялась до 380 рублей. Эксперты агентства прогнозируют, что в 2020 году данный показатель должен составить 405 рублей.
При этом, несмотря на данные тенденции, 78% опрошенных заявили, что не испытывают серьезных финансовых трудностей. 46% респондентов заявили, что их бюджеты позволяют стимулировать развитие компаний.
Ранее президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин сообщил, что стоимость товаров в интернет-магазинах может увеличиться на 5%. В частности, это связано с планами банков по повышению комиссии интернет-магазинов за оплату картами.
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