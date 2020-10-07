Онлайн-магазины могут повысить цены на товары до 5% – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стоимость товаров в интернет-магазинах может увеличиться на 5%, предупредил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в письме председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, сообщает газета "Известия".

В материале говорится, что ТПП просит вернуть сниженную комиссию за эквайринг в 1% при покупках в Сети для избежания повышения стоимости товаров.

С 15 апреля до 30 сентября Центробанк ограничил максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам 1%. Ранее комиссия по бесконтактным операциям в интернете составляла от 1,2% до 2,2% в зависимости от типа карты или категории товара. В связи с пандемией коронавируса онлайн-торговля стала более востребованной у населения и предприятий, отмечает издание.

Банки планируют повысить комиссию интернет-магазинов за оплату картами, а это может негативно сказаться на онлайн-бизнесе, говориться в письме ТПП.

По словам председателя комитета ТПП по развитию электронной коммерции Алексея Федорова, цены в интернет-магазинах могут подняться на 5%.

"В онлайн-ретейле это было особенно актуально, так как довольно большая доля продаж приходится на платежи по картам. Некоторые ретейлеры и вовсе ввели предоплату онлайн заказов благодаря новой мере регулятора", – пояснил Федоров.

По словам эксперта, возврат к обычным тарифам может спровоцировать рост цен на товары до 5%.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице дистанционная торговля через интернет является долгосрочным трендом, который набрал силу еще до начала пандемии коронавируса.

По его словам, доля столицы во всей российской интернет-торговле составляет около 25%, а динамика роста онлайн-торговли уже несколько лет самая высокая.

