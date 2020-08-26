Эксперт рассказал, как выявить подделки люксовых брендов в онлайн-магазинах

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Россияне купили подделки люксовых брендов на два десятка миллиардов рублей. Объем рынка реплик в России за последние 12 месяцев, с июля 2019 года по июнь 2020-го, вырос на 28% и достиг 23 миллиардов рублей. Таковы результаты исследования компании BrandMonitor, специализирующейся на борьбе с контрафактом.
Основатель и генеральный директор компании Юрий Вопилов рассказал Москве 24, как покупателю обезопасить себя от контрафакта. По его словам, самым действенным способом выявления подделок люксовых брендов на интернет-рынке является общение с продавцом.
"Самый простой и действенный способ – спросить у продавца. По нашим данным, почти 70% продавцов честно отвечают, что товар неоригинальный", – заявил Вопилов и добавил, что в сегменте люкса скрыть факт подделки достаточно сложно: стоимость почти всегда выдает реплику.
Он также объяснил, что основная опасность подделок – это их качество.
Исследование было проведено на основе предложений в Instagram, "ВКонтакте" и Facebook. Согласно результатам, социальные сети являются одними из основных каналов продаж контрафактного люкса. При этом примерно 80% таких аккаунтов специализируется на одном бренде и работает не дольше года.
Ранее в Москве задержали трех человек за сбыт поддельных часов популярных брендов. Подозреваемыми стали молодые люди в возрасте 21 года и 22 лет. Через социальные сети они продавали наручные часы с незаконным использованием чужого товарного знака.
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