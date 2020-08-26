Эксперт рассказал, как выявить подделки люксовых брендов в онлайн-магазинах

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Россияне купили подделки люксовых брендов на два десятка миллиардов рублей. Объем рынка реплик в России за последние 12 месяцев, с июля 2019 года по июнь 2020-го, вырос на 28% и достиг 23 миллиардов рублей. Таковы результаты исследования компании BrandMonitor, специализирующейся на борьбе с контрафактом.

Основатель и генеральный директор компании Юрий Вопилов рассказал Москве 24, как покупателю обезопасить себя от контрафакта. По его словам, самым действенным способом выявления подделок люксовых брендов на интернет-рынке является общение с продавцом.

"Самый простой и действенный способ – спросить у продавца. По нашим данным, почти 70% продавцов честно отвечают, что товар неоригинальный", – заявил Вопилов и добавил, что в сегменте люкса скрыть факт подделки достаточно сложно: стоимость почти всегда выдает реплику.

Он также объяснил, что основная опасность подделок – это их качество.





Юрий Вопилов основатель и генеральный директор компании по борьбе с контрафактом BrandMonitor Не позволяйте вводить себя в заблуждение маркетинговыми уловками торговцев контрафактом про "производство в третью смену" и "из тех же материалов". Это неправда. Контрафакт производится в подвалах и гаражах из некачественных, часто опасных для здоровья материалов при полном несоблюдении технологий производства.

Исследование было проведено на основе предложений в Instagram, "ВКонтакте" и Facebook. Согласно результатам, социальные сети являются одними из основных каналов продаж контрафактного люкса. При этом примерно 80% таких аккаунтов специализируется на одном бренде и работает не дольше года.

Ранее в Москве задержали трех человек за сбыт поддельных часов популярных брендов. Подозреваемыми стали молодые люди в возрасте 21 года и 22 лет. Через социальные сети они продавали наручные часы с незаконным использованием чужого товарного знака.