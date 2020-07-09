Эксперт рассказал, как отличить настоящий интернет-магазин от фейкового

16:08
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IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семенов рассказал Москве 24, как отличить настоящий интернет-магазин от фейкового. Он советует в первую очередь обратить внимание на цены.
"Первое, что должно насторожить, это низкие цены. Например, iPhone за 10 тысяч рублей. В реальности такого не может быть. Это первый звоночек к тому, чтобы начать проверять сайт и смотреть по нему отзывы", – считает специалист.
Семенов советует проверить отзывы к подозрительному сайту через банальный поисковой запрос в браузере. Он отметил, что стоит добавить в запрос к названию интернет-магазина слово "обман". По его мнению, на сайтах слишком много положительных отзывов, которые пишут боты, а с добавлением этого слова поисковик выдаст реальные мнения людей.
Также IT-специалист рекомендует обратить внимание на наличие на сайте контактных данных компании. По словам эксперта, на главных страницах официальных ресурсов всегда присутствует номер телефона и юридический адрес.
"Если это нормальный магазин, то у него всегда все прозрачно: у него есть адрес, у него есть контактный телефон, они принимают все способы оплаты. Они публикуют все свои реквизиты и выдают электронный чек", – рассказал Семенов.
Еще одним немаловажным фактором является условие интернет-магазина производить оплату путем перевода денег на банковскую карту физического лица, считает специалист. Он объяснил, что в таком случае доказать, куда и на что ушли средства, практически невозможно.
Ранее стало известно, что за время пандемии количество краж денег с использованием переводов с карты на карту выросло в среднем в шесть раз.
Согласно исследованию Group-IB, в июне каждый крупный банк из топ-100 зафиксировал 400–600 подобных атак. Для сравнения: в апреле на одну кредитную организацию приходилось не больше нескольких десятков таких инцидентов. Средний чек одного перевода в пользу мошенников составляет более 7 тысяч рублей.
Злоумышленники создают безымянные онлайн-площадки для продажи ходовых товаров, к примеру санитайзеров и масок, либо подделывают сайты крупных интернет-ретейлеров. На этих сайтах для человека, покупающего товары или услуги, отображается платежная форма, по факту же совершается операция по переводу средств на карту мошенника.
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