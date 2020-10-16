Компания Tele2 узнала, сколько трафика перенесли новые клиенты

16:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эксперты оператора мобильной связи Tele2 проанализировали результаты сервиса, с помощью которого новые пользователи могли перенести в эту сеть остатки пакетных тарифов других операторов.
В пресс-службе компании рассказали, что столичные пользователи демонстрируют активный спрос на такую услугу: доля тех, кто ею воспользовался, увеличилась до 20%.
Изначально перенести остатки пакетных тарифов других операторов абоненты могли только при подключении предложений линейки "Мой Tele2". Сейчас же услуга доступна для потребителей тарифов "Премиум", "Игровой", а также в столичных "Везде онлайн" и "Везде онлайн+".
По подсчетам аналитиков, чаще всего абоненты переносили максимально допустимые пакеты в 30 гигабайт мобильного интернета – на долю этого объема пришлось 26% переносов. Также востребован был перенос пакетов в 25 гигабайт. В тройку популярных услуг вошел перенос минут голосовой связи. Речь идет о пакетах в 1 000 минут.
В сентябре 2020 года сам перенос чаще всего выполняли на тариф "Везде онлайн". В него, помимо услуг мобильного оператора, включена подписка на киносервис Wink.
Чтобы воспользоваться услугой переноса минут и гигабайтов, клиенту достаточно лишь подтвердить наличие остатков пакетов (в личном кабинете другого оператора, через USSD-команду или СМС). Соответствующие данные будут зачислены на счет в Tele2.
Крупнейшие российские сотовые операторы ранее рассказали, что фиксируют сдвиг трафика из центра Москвы в спальные районы и область. Снижается и число пользователей в метро. Данные показатели связывают с переводом сотрудников столичных компаний на удаленную работу.
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