В 100 новостройках Москвы и области улучшили сеть 4G

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Сеть 4G улучшили в 100 жилых комплексах Москвы и Подмосковья, сообщили в пресс-службе сотового оператора "МегаФон".

"Установка базовых станций современного стандарта LTE и LTE Advanced позволит более 500 тысячам москвичей пользоваться в новостройках мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с", – говорится в сообщении.

Оценить качество связи смогут жители комплексов "Ривер парк", "Сердце столицы", "Дом на Мосфильмовской", "Митино" и других.

"МегаФон" постоянно совершенствует инфраструктуру в Москве и области – одном из самых динамично развивающихся регионов. Пристальное внимание мы уделяем новым и строящимся жилым кварталам, где из-за большого притока горожан может возникнуть дефицит емкости", – рассказал технический директор столичного филиала сотового оператора Андрей Абрамов.

С начала года оператор модернизировал порядка тысячи базовых станций 4G благодаря увеличению емкости сети и приросту скорости мобильного интернета.

В июне сообщалось, что компания "МегаФон" стала лидером по скорости соединения в Подмосковье. Согласно результатам исследования качества передачи данных в сотовых сетях, максимальная скорость и достаточное покрытие были выявлены на юге, западе и севере области.

Максимальная скорость мобильного интернета была зафиксирована в южных районах – Серпухове, Ступине, а также в соседних с ними Чеховском, Домодедове, Каширском, Озерском и Раменском.