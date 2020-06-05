"МегаФон" запустил собственный сервис подкастов

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Компания "МегаФон" расширила экосистему цифровых сервисов и запустила собственный сервис подкастов.

На платформе "МегаФон Подкасты", доступной в мобильном приложении для iOS или Android, содержатся сотни тематических подкастов, лекций и аудиостатей. Загружать и прослушивать их можно, не расходуя мобильный трафик.

В базовой версии подкастов "МегаФона" собраны аудиозаписи известных авторов, популярные лекции по литературе и искусству, образовательные проекты – всего более 200 подкастов в 11 категориях, которые можно слушать совершенно бесплатно.

Также пользователи приложения могут оформить премиальный доступ к расширенной части сервиса за пять рублей в день. Помимо бесплатного интернет-трафика при использовании приложения, он позволяет слушать аудиостатьи, лекции и обзоры мировых литературных бестселлеров, многие из которых еще не переведены на русский язык. Оплата подписки производится с мобильного счета абонента.

По словам генерального директора "МегаЛабс" Андрея Кушнарева, сегодня подкасты в России переживают свое второе рождение. Он отметил, что если 10 лет назад их записывали преимущественно энтузиасты, то сейчас рынок подкастов формируют СМИ и профессиональные авторы, которые создают качественный контент.

"Будучи удобным аудиосервисом, "МегаФон Подкасты" органично дополнит уже существующую линейку мультимедийных услуг компании – "МегаФон ТВ", "МегаФон Пресса" и "МегаФон Образование", – подчеркнул он.

Сервис доступен для загрузки в Google Play Market и Apple AppStorе. Пользователи приложения могут воспроизводить записи в ускоренном режиме и сохранять их в память смартфона для дальнейшего офлайн-использования даже без доступа к интернету.

При использовании нескольких устройств коллекция подкастов и история прослушиваний сохраняются в учетной записи абонента.

Популярными во всем мире подкасты стали из-за возможности прослушивать звуковой контент в удобное время, не отрываясь от повседневных задач. По данным IAB Russia, в 2019 году ежемесячная аудитория слушателей подкастов в России уже превысила 5 миллионов человек, в 2020 году она вырастет в два раза и достигнет 10,5 миллиона пользователей.

Ранее сообщалось, что абоненты "МегаФона" старше 65 лет смогут пользоваться услугами связи даже при нулевом балансе или задолженности. Таким образом оператор поддержит абонентов, вынужденных оставаться дома в период пандемии.