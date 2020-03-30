МегаФон поддержит абонентов, вынужденных остаться дома

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Фото: depositphotos/aletia
Абоненты МегаФона старше 65 лет смогут пользоваться услугами связи даже при нулевом балансе или задолженности. Таким образом оператор поддержит абонентов, вынужденных оставаться дома в период пандемии.
Сотрудники call-центра МегаФона помогут выбрать одну из бесплатных услуг, чтобы оставаться на связи, а также смогут зачислить на счет абонента любую сумму до 3 тысяч рублей, погасить которую можно будет позже и без комиссии. Опция доступна для абонентов старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. Все абоненты МегаФона даже при отрицательном балансе могут принимать входящие вызовы от любых операторов, включая зарубежных.
"В условиях пандемии важно иметь возможность получить всю актуальную информацию о текущей ситуации. В связи с этим МегаФон сделал бесплатными вызовы на номера посольств и консульств России в других странах, Ситуационного центра МИД, авиакомпаний, справочной РЖД и турагентств. Также бесплатными станут звонки на горячие линии Ростуризма, департамента здравоохранения, Роструда и программы "Здоровая Россия", – сообщили в пресс-службе МегаФона.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал россиян заботиться о близких и людях преклонного возраста. Глава государства попросил разъяснять защитные меры правительства, а также поддерживать связь с пожилыми людьми.
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