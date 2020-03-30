Путин призвал россиян заботиться о родителях и людях преклонного возраста

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Президент РФ Владимир Путин попросил пожилых людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Заявление главы государства сделано на фоне ситуации с распространением коронавируса, передает РИА Новости.

По словам президента, сейчас россиянам нужно проявлять заботу о представителях старшего поколения, находящихся в группе риска.

"Нужно донести до всех – и до самих граждан этой возрастной группы, и до их родственников, – что тем, кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома", – обратил внимание Путин. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас важную роль играет разъяснительная работа.

"Мы думаем о вас, подумайте, пожалуйста, и вы о себе", – заметил Путин в ходе совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах.

Ранее Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение принималось в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения COVID-19.



По последним данным, в России зафиксировали более 1,8 тысячи заболевших, вылечились 66 человек. За весь период умерло девять человек.

В столице за последние сутки подтвердилось 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество заражений превысило 1,2 тысячи.