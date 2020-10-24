Москва заняла четвертое место в международном рейтинге The World‘s 100 Best Cities

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В международном рейтинге The World‘s 100 Best Cities столица России заняла четвертое место. Москва опережает Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону и другие мегаполисы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Первым в списке "Лучших городов для жизни, работы, инвестиций и посещения" оказался Лондон, вторым – Нью-Йорк, а на третьем месте – Париж.
"Исторически наш город находится в числе международных культурных и цивилизационных центров. Запущенные в последние годы программы развития помогли укрепить экономику столицы, создали цифровую экосистему для жителей и бизнеса, нарастили инновационный потенциал", – отметила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.
Она также добавила, что программы мэра "Мой район" позволила задать стандарт качества городской среды, который предполагает, что современные общественные пространства и инфраструктура должны быть в каждом районе столицы.
Сергунина уверена, что вместе с системным развитием города растет его туристическая привлекательность. В Москве появляются новые возможности для реализации талантов молодежи в науке, творчестве, предпринимательстве и других сферах.
В свою очередь руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин отметил надежную базу для развития современных технологий и повышения комфортности городской среды в Москве.
Рейтинг The World‘s 100 Best Cities составляется с 2016 года международной консалтинговой компанией Resonance Consultancy. В нем учитываются статистические данные, отзывы бизнес-сообщества, отраслевых специалистов и туристов.
Ранее Москва заняла восьмое место среди 36 ведущих мегаполисов мира в рейтинге инновационной привлекательности городов.
По показателю цифрового развития российская столица оказалась на первом месте. Директор Центра "Российская кластерная обсерватория" ВШЭ Евгения Куценко привел в пример столичные технопарки и самый крупный в мире Московский инновационный кластер, который объединяет свыше 17 тысяч инновационных предприятий.
Также сообщалось, что Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" одержала победу в шести специальных номинациях рейтинга Global Free Zones of the Year.
Большинство жителей регионов не хотели бы переезжать в Москву
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