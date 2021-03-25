Инвестпортал Москвы и сервис по видеоприему граждан вышли в финал премии WSIS prizes

12:53
Фото: itu.int
Инвестиционный портал Москвы и сервис видеоприема граждан Госинспекции по недвижимости попали в финальный список номинантов международной премии информационного общества World Summit On The Information Society под эгидой ООН. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Два московских проекта – инвестиционный портал Москвы и сервис видеоприема граждан Госинспекции по недвижимости – вошли в ТОП-20 номинантов престижной премии Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества World Summit On The Information Society", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам открытого голосования, которое завершится 31 марта, будет определен победитель в каждой из 18 категорий премии. Их объявят в мае на форуме в Женеве.
"За семь лет существования инвестпортала его посетили более 12 миллионов раз, сейчас на нем работает 30 онлайн-сервисов для предпринимателей и готовятся к запуску новые инструменты. Второй наш проект – услуга удаленного личного приема у представителей Госинспекции по недвижимости – был запущен в прошлом году в период ограничений. Сервис приобрел популярность и продолжает работать и сейчас", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ранее инвестиционный портал Москвы победил в номинации "Лучшие ИТ-решение для развития экономики" конкурса российских разработчиков "Цифровые вершины". Портал позволяет выстраивать эффективные взаимоотношения с инвесторами. Сегодня его посещаемость составляет 8,2 тысячи уникальных пользователей в сутки.
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