Агрегатором добрых дел "Я дома" воспользовался 1 миллион человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Миллион человек воспользовался агрегатором добрых дел "Я дома" за год, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Как рассказал глава департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, пользователи зашли на портал около двух миллионов раз.

Сайт запустили 24 марта 2020 года после того, как в Москве ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Сперва он задумывался как лендинг с информацией о том, как защититься от инфекции и пережить самоизоляцию. На нем можно было найти полезные идеи для досуга, обучения и удаленной работы, советы работодателям, обучающие видео для школьников и людей старшего поколения.

Позже портал расширил свой функционал и тематику, превратившись в крупную городскую онлайн-платформу, объединившую инициативы государства, НКО и бизнеса. Сайт также стал точкой сбора волонтеров и популяризации важных социальных инициатив.

"Портал остается востребованным и после снятия ограничений – сейчас там размещено свыше 35 спецпроектов и лендингов комплекса социального развития Москвы и социально ориентированных НКО на разные темы. Среди них психологическая помощь онлайн, поддержка семей с детьми-инвалидами, социальное ТВ, онлайн-лекции, мастерские и многое другое", – рассказал Евгений Стружак.

Самым популярным разделом стала главная страница портала, где содержится подборка актуальных новостей, анонсы социального ТВ и переходы на все рубрики. Также популярен раздел "Психологическая помощь онлайн". Он наполнен информацией о том, как удаленно получить бесплатную поддержку специалистов Московской службы психологической помощи. Можно запросить консультацию или написать письмо психологу.

Востребованным стал также раздел "Ответственный работодатель". Там хранятся материалы о том, как организовать безопасное и комфортное пространство для работы в офисе и удаленно.

В рамках акции "Все будет хорошо!" на портале опубликовали рисунки ребят из детских домов и подопечных семейных центров, которые поддерживали пациентов госпиталей и гостей обсервационных пространств. Пользователи выбирали лучшие работы, которые потом распечатали и передали в госпитали и обсерваторы.

На сайте на постоянной основе проводят тематические онлайн-выставки "Москва – с заботой об истории". Сейчас существует восемь экспозиций.

Портал "Я дома" завоевал уже две престижные награды: премию "Лучший социальный проект России" в номинации "Социальные сервисы" и премию Рунета в составе единой заявки цифровых сервисов правительства Москвы.

Ранее в мобильном приложении "Моя Москва" появились новые функции, благодаря которым пользователи могут оплатить домашний телефон МГТС, а также почитать новости района, в котором живут.