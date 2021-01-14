Сервис для подачи концессионной инициативы заработал на инвестиционном портале

10:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На инвестиционном портале столицы заработал новый сервис, с помощью которого можно подать заявку на предварительное рассмотрение концессионной инициативы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с помощью портала инвесторы могут связаться со специалистами департамента инвестиционной и промышленной политики города и направить им необходимую проектную документацию.
"Срок рассмотрения обращения составляет от 14 до 30 календарных дней. В результате инвестор получает решение о возможности проработки проекта с целью последующей подачи концессионной инициативы, а также при необходимости предложения по его оптимизации", – сказал вице-мэр.
Ранее подобное заявление можно было подать только в бумажном виде.
"Благодаря новому сервису теперь для отправки концессионной инициативы достаточно заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Подать обращение с помощью сервиса может любое юридическое лицо, зарегистрированное на портале investmoscow.ru", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
В заявке инвесторам необходимо указать технические и финансовые параметры проекта. На основе этой информации примут решение о возможности дальнейшей проработки проекта, пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.
"Такая форма сотрудничества позволяет в равной степени учитывать интересы бизнеса и города, а также привлекать частные компетенции и высокие технологии. В результате город получает функционирующий объект, а инвестор – доходы от его эксплуатации в течение всего срока концессионного соглашения", – рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.
По ее словам, в настоящее время общий объем концессионных соглашений Москвы составляет около 60 миллиардов рублей.
Ранее эксперты, представители органов власти и представители малого и среднего предпринимательства оценили бизнес-условия в Москве. Большинство опрошенных выразили уверенность в наличии всех условий для ведения бизнеса в столице. Больше половины респондентов рассказали, что имеют опыт открытия дела в Москве. Из них 65% считают, что в столице легко запустить бизнес. 35% заявили, что с этим имеются сложности. 40% опрошенных также сообщили, что экономическая политика столичных властей способствует развитию бизнеса. Они отметили хорошую инфраструктуру в организационных моментах предпринимательства в Москве, а также поддержку бизнеса в 2020 году.
Цифровизация сервисов для бизнесов и комплексное развитие бывших промзон участники исследование назвали главными достижениями столичных властей в 2020 году. В частности, 93% опрошенных отметили "Портал поставщиков" как важный сервис для бизнеса. 91% подчеркнули большую роль проекта комплексного развития территории Москвы.
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