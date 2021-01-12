Эксперты и предприниматели оценили бизнес-климат в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты, представители органов власти и представители малого и среднего предпринимательства оценили бизнес-условия в Москве. Исследование провел холдинг "Ромир", в нем приняли участие 100 человек.

В пресс-службе компании сообщили, что большинство опрошенных уверены в наличии всех условий для ведения бизнеса в столице. Больше половины респондентов рассказали, что имеют опыт открытия дела в Москве. Из них 65% считают, что в столице легко запустить бизнес. 35% заявили, что с этим имеются сложности.

40% опрошенных также сообщили, что экономическая политика столичных властей способствует развитию бизнеса. Они отметили хорошую инфраструктуру в организационных моментах предпринимательства в Москве, а также поддержку бизнеса в 2020 году.

Многие заявили, что их отношение к комплексу экономической политики и имущественно-земельных отношений улучшилось. В частности, 80% опрошенных оценили информированность о мерах поддержки бизнеса, 45% воспользовались ими.

Кроме того, 58% респондентов оценили господдержку предпринимательства в Москве положительно и нейтрально. 53% опрошенных считают поддержку бизнеса в столице достаточной. 49% респондентов заявили, что получить помощь предпринимателям было довольно просто.

Больше всего участников самой важной мерой поддержки назвали отсрочку платежей по налогам за 1-й квартал 2020 года (79%). Льготную аренду городской и коммерческой недвижимости оценили как необходимую 78 и 73% соответственно. 72% опрошенных наиболее важной мерой поддержки назвали льготное кредитование МСП, 59% – субсидирование процентных ставок по кредитам.

Что касается ключевых трендов столичной экономики, то большая часть опрошенных выделила среди них шеринг-экономику, глобальную конкуренцию за людей, экологию бизнес-производств и создание экономики интеллекта. Также респонденты отметили развитие инвестиционной политики, бум строительства и благоустройства и реорганизацию промышленных зон.

Цифровизация сервисов для бизнесов и комплексное развитие бывших промзон участники исследование назвали главными достижениями столичных властей в 2020 году. В частности, 93% опрошенных отметили "Портал поставщиков" как важный сервис для бизнеса. 91% подчеркнули большую роль проекта комплексного развития территории Москвы.

85% респондентов также оценили важность цифровизации экономики. В ней как наиболее популярные оценили электронный документооборот и оказание услуг дистанционно.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что пять пакетов мер поддержки стали дополнением к уже существующей системе льгот и преференции. По его словам, она позволила бизнесу сократить расходы.

"Антикризисные меры разрабатывались в тесном взаимодействии с бизнесом, и поэтому все виды поддержки – налоговые отсрочки, субсидии для МСП, арендные каникулы и другие виды помощи – были востребованы предпринимателями и дали им дополнительные ресурсы. На конец 2020 года мерами поддержки московского правительства воспользовались свыше 51 тысячи организаций, объем фактически оказанной поддержки составил 35,5 миллиарда рублей", – рассказал Ефимов.

Ранее стало известно, что в 2020 году участникам Московского инновационного кластера была одобрена финансовая поддержка в размере почти 1 миллиард рублей. Отмечалось, что субсидии получат 345 организаций и индивидуальных предпринимателей.