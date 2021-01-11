Участникам МИК за 2020 год одобрили субсидии почти на миллиард рублей – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участникам Московского инновационного кластера (МИК) в 2020 году одобрена финансовая поддержка объемом почти 1 миллиард рублей, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Субсидии и гранты получат 345 организаций и индивидуальных предпринимателей. Им будет выделено около 1 миллиарда рублей. Самой востребованной мерой поддержки у участников кластера стала компенсация затрат на покупку и лизинг оборудования. По ней уже одобрены выплаты 172 предпринимателям на сумму более 286 миллионов рублей", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что еще одной популярной мерой поддержки стала субсидия на экспорт, которая дает возможность малому и среднему бизнесу возместить до 100% расходов на получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, адаптацию продукции к выходу на международный рынок и транспортировку за рубеж.

"Подать заявку на получение поддержки можно онлайн – через цифровую платформу i.moscow", – рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Накануне Сергунина рассказала, что на портале МИК зарегистрированы около 19,5 тысяч столичных организаций и еще 78 регионов России. По ее словам, при помощи специальных онлайн-сервисов они могут быстрее решить разные практические задачи: найти подходящее помещение в аренду или площадку для тестирования продукта, привлечь деловых партнеров и инвесторов. Благодаря порталу предприниматели имеют возможность взаимодействовать с городом.

Ранее сервис Московского инновационного кластера стал обладателем премии Digital Leaders в категории "Сервисы для инновационных предприятий". Востребованность сервисов Московского инновационного кластера существенно выросла в период пандемии коронавируса. Объясняется это возможностью работать в онлайн-формате.

