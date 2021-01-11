Участникам МИК за 2020 год одобрили субсидии почти на миллиард рублей – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Участникам Московского инновационного кластера (МИК) в 2020 году одобрена финансовая поддержка объемом почти 1 миллиард рублей, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
"Субсидии и гранты получат 345 организаций и индивидуальных предпринимателей. Им будет выделено около 1 миллиарда рублей. Самой востребованной мерой поддержки у участников кластера стала компенсация затрат на покупку и лизинг оборудования. По ней уже одобрены выплаты 172 предпринимателям на сумму более 286 миллионов рублей", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что еще одной популярной мерой поддержки стала субсидия на экспорт, которая дает возможность малому и среднему бизнесу возместить до 100% расходов на получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, адаптацию продукции к выходу на международный рынок и транспортировку за рубеж.
"Подать заявку на получение поддержки можно онлайн – через цифровую платформу i.moscow", – рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.
Накануне Сергунина рассказала, что на портале МИК зарегистрированы около 19,5 тысяч столичных организаций и еще 78 регионов России. По ее словам, при помощи специальных онлайн-сервисов они могут быстрее решить разные практические задачи: найти подходящее помещение в аренду или площадку для тестирования продукта, привлечь деловых партнеров и инвесторов. Благодаря порталу предприниматели имеют возможность взаимодействовать с городом.
Ранее сервис Московского инновационного кластера стал обладателем премии Digital Leaders в категории "Сервисы для инновационных предприятий". Востребованность сервисов Московского инновационного кластера существенно выросла в период пандемии коронавируса. Объясняется это возможностью работать в онлайн-формате.
Сергей Собянин рассказал о значимых достижениях столицы в 2020 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: