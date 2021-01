Москвичам рассказали, какие премии получил город в области цифрового развития в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

2020 год стал успешным для столицы с точки зрения получения престижных наград в сфере цифровых технологии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, приложение "Моя Москва" заняло второе место в международном конкурсе Всемирной организации умных устойчивых городов. Раз в три года она вручает премию Smart Sustainable City Awards. Приложение "Моя Москва" завоевало серебро в номинации "Эффективность правительства".

В свою очередь столичный транспортный комплекс стал обладателем главной награды международной премии Transport Ticketing Global. Она была вручена за лучшую умную билетную систему, которая отличается в Москве несколькими способами оплаты проезда.

Кроме того, столица отличилась в премии ISOCARP Awards for Excellence. Ее получил городской проект "Цифровой двойник". Речь идет об интерактивной 3D-модели Москвы, на которой отражены здания и инженерные системы. Проект позволяет планировать комплексное развитие города.

Москва также получила премию Рунета в номинации "Технологии vs коронавирус". Так был оценен комплекс цифровых решений, который приняли в столице в связи с пандемией COVID-19.

Отмечается, что в условиях угрозы распространения коронавируса электронные сервисы позволили эффективно взаимодействовать горожанам с городскими службами. Также большую роль цифровые решения во время пандемии сыграли в сфере столичных бизнеса и образования.

Кроме того, одним из лучших в номинации "Экономика и бизнес" признали платформу Московского инновационного кластера. Также в номинации "Государство и общество" премию получил фронт-офис для столичных предпринимателей, который создали в апреле 2020 года.

Шесть электронных проектов Москвы вышли в финал международного конкурса на соискание премии The Drum Awards for the Digital Industries. Он проводится для разработчиков наиболее эффективных цифровых стратегий и продуктов. Признание на конкурсе получили портал mos.ru, проект "Активный гражданин", а также порталы "Москэкомониторинг" и crowd.mos.ru и Инвестиционный портал Москвы.

Также mos.ru, "Активный гражданин" и "Мосэкомониторинг" попали в финал конкурса, который проводится Советом умных городов (США). Отмечается, что в его рамках участники поделились лучшими практиками в области городского развития и применения цифровых технологий. Результаты конкурсы объявят в январе 2021 года.

Москва заняла первое место среди регионов РФ по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме за 2019 год. Рейтинг был сформирован Минэкономразвития. На втором месте оказалась Московская область, на третьем – Ростовская.

Кроме того, в декабре 2020 года столица возглавила рейтинг индекса цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди субъектов России. Москва набрала 89,65 балла из 120. Считается, что рейтинг "IQ городов" является прозрачным инструментом оценки эффективности цифровизации ключевых отраслей городского развития.

Также Москва вошла в топ-20 городов Европы, которые считаются наиболее перспективными для инвестиций в технологии, инновации и стартапы. Рейтинг Tech Cities of the Future был сформирован британским журналом fDi Intelligence. В нем столица России оказалась на 18 месте.

Ту же позицию Москва заняла в рейтинге цифровой трансформации городов Services Globalization Index международного консалтингового агентства Tholons. Город оценивался по ряду показателей, в числе которых были инновации и цифровизация.

Также столица России вошла в топ-35 рейтинга, который составили во Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН. В рамках формирования рейтинга анализируется число научных публикаций и количество заявок на патенты. В этом рейтинге Москва оказалась на 32 месте.

Ранее сообщалось, что за 2020 год столица улучшила позиции в 23 международных рейтингах. В частности, Москва заняла высокие строчки в четырех из восьми впервые опубликованных рейтингов. Эксперты отметили, что это связано с позитивной динамикой в развитии столичной экономики, инноваций и стартапов. Также указывалось на рост цифровизации и улучшение качества жизни в Москве.