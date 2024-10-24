РИА Новости: США и Британия нанесли удар по аэропорту в Йемене

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Авиация США и Великобритании нанесла два авиаудара по международному аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена вечером 23 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на йеменский военный источник.

Уточняется, что аэропорт контролирует шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы). Там находится взлетно-посадочная полоса для военных самолетов.

По данным агентства, удары были нанесены после интенсивных полетов в воздушном пространстве провинции Ходейда.

Ранее американская и британская авиации нанесли два удара по провинции Ходейда. Под обстрел попали объекты движения "Ансар Аллах" в районе Рас-Исса округа Ас-Салиф.

Информация о последствиях атаки, в том числе возможных жертвах и пострадавших, не приводилась.